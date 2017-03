dpa

Rhein-Neckar Löwen zu Gast: Füchse rechnen mit Heimsieg

Die Füchse Berlin können die Spannung in der Handball-Bundesliga der Männer weiter erhöhen. «Wir gehen fest von einem Sieg aus. Die Klasse dafür steckt in meiner Mannschaft», sagte Berlines Trainer Velimir Petkovic vor der Partie am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den amtierenden Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen in der heimischen Max-Schmeling-Halle.

Hoffnungsträger Fabian Wiede wird zum Topspiel noch nicht auflaufen. «Ich hatte schon früher mit seinem Einsatz geliebäugelt, aber wir dürfen nichts überstürzen. Fabian ist noch nicht ganz so weit, dass er uns ohne Probleme helfen kann. Wir müssen das grüne Licht des Arztes abwarten», erklärte Petkovic. Der Nationalspieler fehlt weiterhin wie auch der ebenfalls an der Schulter operierte Drago Vuckovic.

«Ich bin davon überzeugt, dass der Magdeburger Sieg am Mittwoch gegen den THW Kiel nicht die einzige Niederlage des Spitzentrios in den nächsten Tagen bleibt. Und wir werden alles dazu tun, hier auch etwas beizutragen», sagt der Füchse-Trainer und ergänzte: «Es wäre ja auch keine Überraschung, wenn wir gewinnen. Es ist immerhin das Spiel des Vierten gegen den Dritten», begründet er und baut darauf, dass die Löwen beim Champions-League-Spiel in Celje am Donnerstagabend viel Kraft gelassen hat.

