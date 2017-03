Schwulenfeindlicher Angriff auf Mann in Tram

Ein 39-jähriger Mann ist am Samstagmorgen wegen seiner sexuellen Orientierung angegriffen und leicht verletzt worden. Zwei Männer und eine Frau hatten den Mann, der mit seinem Lebensgefährten in einer Tram in Berlin-Gesundbrunnen unterwegs war, angesprochen. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie von ihm wissen, ob er schwul sei. Als der Mann das bejahte, beschimpfte das Trio ihn homophob und schlug ihm in das Gesicht. Einer der Täter schlug dem Mann außerdem eine Flasche auf den Kopf. Dann flüchteten die drei Täter. Der Mann erlitt Geschichtsverletzungen und klagte über Kopfschmerzen. Sein Lebensgefährte blieb unverletzt. Der Staatsschutz ermittelt.

Letzte Änderung: Samstag, 4. März 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

