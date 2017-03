dpa

Berliner AfD-Vorsitzender kritisiert parteiinterne Debatten

Nach ihrem großen Erfolg bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 will die Berliner AfD auch möglichst viele Kandidaten in den Bundestag schicken. Auf dem Parteitag zur Listenaufstellung werden viele Kampfkandidaturen erwartet. Partei-und Fraktionschef Pazderski mahnt Einigkeit an.

Paaren im Glien (dpa/bb) - Der Berliner AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski hat interne Debatten seiner Partei angeprangert und zu mehr Einigkeit aufgerufen. «Wer sich lieber mit den eigenen Eitelkeiten und Befindlichkeiten befasst als mit den Sorgen der Bürger, der wird keine Stimmen gewinnen», sagte Pazderski am Samstag zu Beginn eines Landesparteitags der AfD. In den vergangenen Wochen habe man den Eindruck gewinnen könne, «dass wir uns lieber mit uns selbst und den eigenen Parteifreunden als mit dem politischen Gegner beschäftigen». Pazderski fügte hinzu: «Und da nehme ich mich selbst gar nicht aus.»

Die politischen Gegner befänden sich außerhalb der Halle, sagte Pazderski. «Sie sind draußen, nicht in diesem Saal.» Die Berliner AfD tagte in einer Halle im brandenburgischen Ort Paaren im Glien, westlich von Berlin.

Bei der geplanten Wahl der AfD-Listenkandidaten für die Bundestagswahl im September wollte Pazderski am Wochenende nicht antreten. Für den ersten Platz der Landesliste und damit auch für die Spitzenkandidatur wollte die zweite Landesvorsitzende und Europaabgeordnete Beatrix von Storch antreten.

Auch die Kandidaten für die folgenden Plätze der Landesliste sollten am Wochenende aufgestellt werden. Die Partei rechnete mit vielen und längeren Wahlgängen, weil sich zahlreiche Kandidaten auf die wenigen aussichtsreichen Plätze bewerben wollten. Die Berliner AfD könnte zwischen zwei und vier Bundestagsabgeordnete stellen, falls sie ein Ergebnis um die zehn Prozent erzielt.

Letzte Änderung: Samstag, 4. März 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen