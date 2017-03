Nach Fund von Babyleiche: Suche nach Mutter erfolglos

Es ist eine grausige Entdeckung im März vergangenen Jahres: Ein neugeborenes Mädchen liegt tot in einem Müllsack. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind bislang erfolglos - und weiter schwierig.

Das neugeborene Mädchen war am 8. März 2016 tot und in Handtücher gewickelt in einem blauen Müllsack entdeckt worden. Es lag auf einem ehemaligen Friedhofsgelände in der Ruschestraße 9. Laut Obduktion war es lebend zur Welt gekommen, wurde aber nicht fachgerecht entbunden und starb.

In Berlin gab es in den vergangenen Jahren mehrere Fälle, in denen Babys ausgesetzt oder tot gefunden wurden. Am 12. Mai 2016 stieß ein Passant auf ein totes Baby in Berlin-Wilmersdorf. Auch dieser Fall ist noch nicht aufgeklärt. Die in ein rotes Handtuch gewickelte Leiche war am Morgen in einem Park an der Fritz-Wildung-Straße entdeckt worden. Am Tag davor hatte eine Zeugin eine Frau und einen Mann aus dem Park kommen sehen. Beide waren etwa 30 bis 40 Jahre alt. Die Frau habe einen erschöpften und verstörten Eindruck gemacht. Ob es sich dabei um die Eltern handelt, weiß man nicht sicher.