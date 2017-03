Dachbodenbrand in Berlin

Wegen eines Dachbodenbrands in Berlin-Reinickendorf sind etwa 20 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht worden. Am Samstagmorgen war nach Angaben der Feuerwehr Gerümpel auf dem Boden in Brand geraten. Die Flammen fraßen sich durch die Decke der darunterliegenden Wohnung. Die Mieterin hatte das rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit gebracht. Sie erlitt den Einsatzkräften zufolge leichte Brandblasen an den Füßen, die ambulant behandelt werden konnten. Die Feuerwehr war mit 50 Helfern im Einsatz und konnte den Brand löschen. Ursache und Schadenshöhe blieben zunächst unklar.

Quelle: dpa

