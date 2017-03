dpa

Schulmittagessen: An Berliner Oberschulen hapert es

Viele Berliner Oberschüler bekommen in der Schule kein Mittagessen - obwohl alle Ganztagsschulen in Berlin gesetzlich verpflichtet sind, ein solches Angebot bereitzustellen. Im November 2016 boten 28 Berliner Oberschulen und zwei Gymnasien kein Mittagessen an. Das geht aus einer Übersicht der Bildungsverwaltung hervor, die mittels Informationsfreiheitsgesetz erreicht wurde.

«Es wird Zeit, dass alle weiterführenden Schulen attraktive Essensangebote für ihre Schüler schaffen», sagt Sabine Schulz-Greve, Projektleiterin bei der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin. Bisher sei das nur an den Ganztagsgrundschulen der Fall. Dort hätten alle 170 000 Schüler grundsätzlich die Möglichkeit, ein Mittagessen zu bekommen. Rund zwei Drittel von ihnen nutzten dies auch.

