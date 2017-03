Eisbären qualifizieren sich für das Viertelfinale

Die Eisbären Berlin haben mit einem Kraftakt das Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Am Freitag gewannen sie bei den Straubing Tigers mit 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Jamie MacQueen sorgte erst in der dritten Overtime nach 103 Minuten für das Siegtor, zuvor hatten Alex Roach und Spencer Machacek für die Eisbären getroffen.

Damit entschieden die Berliner die Pre-Playoff-Serie mit 2:0 für sich, nachdem sie am Mittwoch bereits das erste Spiel auf eigenem Eis gewonnen hatten. In der Runde der letzten Acht treffen die Eisbären nun auf den Hauptrundenzweiten Adler Mannheim.

Vor 5.614 Zuschauern im Eisstadion am Pulverturm nutzte Sean Sullivan das erste Powerplay der Gastgeber zur Führung, nur 31 Sekunden später gelang Roach der Ausgleich. Weil Scott Timmins bei einer Vier-gegen-drei-Überzahl traf, gingen die Straubinger mit einer knappen Führung in die erste Pause. Nach Wiederbeginn erhöhten die Eisbären den Druck und belohnten sich mit dem erneuten Ausgleich, den Machacek im Powerplay erzielte.

Im Schlussabschnitt drängten die Straubinger auf den Sieg, scheiterten aber immer wieder am überragenden Eisbären-Keeper Petri Vehanen. So ging es in die Verlängerung. Lange vergaben beide Teams hochkarätige Chancen, erst in der dritten Overtime gelang MacQueen der entscheidende Treffer.