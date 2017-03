dpa

Storch ist Spitzenkandidatin der Berliner AfD

Die Berliner AfD hat ihre Landesvorsitzende, die Europaabgeordnete Beatrix von Storch, zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewählt. Von Storch erhielt am Samstag 195 von 290 gültigen Stimmen, also 67,2 Prozent. Der einzige Gegenkandidat kam auf 60 Stimmen, 23 AfD-Mitglieder votierten mit Nein, 12 enthielten sich. Die Berliner AfD tagte in einer Halle im brandenburgischen Ort Paaren im Glien, westlich von Berlin.

Storch kündigte in ihrer Rede massiven Widerstand gegen die Integrationspolitik der Bundesregierung an. «Unser Schicksal entscheidet sich an einer Frage: Wie halten wir es mit dem Islam? An dieser Frage entscheidet sich nicht nur, ob wir unsere Kultur bewahren, sondern ob wir unsere Zivilisation erhalten», sagte sie und fügte hinzu: «Wenn wir in der Neuzeit leben und mit der Steinzeit Kompromisse machen, landen wir im Mittelalter.»

Für die folgenden vier Listenplätze bewarben sich 31 Kandidaten. Die Vorstellungen und die Wahl sollten voraussichtlich bis zum Samstagabend dauern. Die Berliner AfD könnte zwischen zwei und vier Bundestagsabgeordnete stellen, falls sie ein Ergebnis um die zehn Prozent erzielt.

Letzte Änderung: Samstag, 4. März 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen