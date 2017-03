dpa

Berliner AfD stellt Kandidatenliste für Bundestag auf

Die Berliner AfD wählt an diesem Wochenende ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September. Für den ersten Platz auf der Landesliste und damit auch für die Spitzenkandidatur bewirbt sich die AfD-Landesvorsitzende und Europaabgeordnete Beatrix von Storch. Auch die Kandidaten für die folgenden Plätze der Landesliste werden am Wochenende aufgestellt. Der Parteitag beginnt heute Vormittag in einer Halle im brandenburgischen Ort Paaren im Glien, westlich von Berlin.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Georg Pazderski, tritt nach einem RBB-Bericht doch nicht für einen Platz auf der Kandidatenliste an, sondern wird nur Direktkandidat in Pankow sein. Damit dürfte er voraussichtlich nicht in den Bundestag einziehen. Vor einigen Wochen hatte er das noch anders angekündigt.

Weil kleinere Parteien normalerweise keine Bundestags-Wahlkreise direkt gewinnen können, entsenden sie ihre Kandidaten über eine Landesliste ins Parlament. Wie viele Kandidaten dann pro Partei erfolgreich sind, hängt vom Wahlergebnis ab. Die Berliner AfD könnte zwischen zwei und vier Bundestagsabgeordnete stellen, falls sie ein Ergebnis um die zehn Prozent erzielt.

Letzte Änderung: Samstag, 4. März 2017 03:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen