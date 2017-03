Tausende wollen gegen «Merkel-muss-weg»-Demo protestieren

Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und antifaschistischen Projekten will heute in Berlin-Mitte gegen Rassismus und für Toleranz demonstrieren. Erwartet werden knapp 3000 Teilnehmer, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter anderem kündigte auch Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau (Linke) ihre Teilnahme an.

Anlass für die Proteste ist eine Demonstration von rechtspopulistischen und rechtsextremen Teilnehmern unter dem Motto «Merkel muss weg». Sie beginnt um 15.00 Uhr am Hauptbahnhof und führt zum Alexanderplatz. Dahinter steht die rechte Initiative «Wir für Berlin - Wir für Deutschland». Die Polizei rechnet mit rund 1000 Demonstranten.

An der ersten «Merkel-muss-weg»-Demonstration nahmen vor einem Jahr rund 3000 Menschen teil, obwohl die Polizei nur mit einigen Hundert gerechnet hatte. Bei weiteren Demonstrationen sank die Teilnehmerzahl auf zuletzt rund 500 im November. Redner fielen bei den Veranstaltungen immer wieder mit rechtspopulistischen und teils rechtsextremen Parolen auf. Unter den Teilnehmern waren auch Mitglieder der Neonazi-Szene.

Letzte Änderung: Samstag, 4. März 2017 02:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen