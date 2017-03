Demonstrationen von Rechten und Linken fast friedlich

Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist immer das beherrschende Thema: Erneut standen sich am Samstag in Berlin rechte und linke Demonstranten gegenüber. Bis auf eine kleine Blockade des rechten Demonstrationszuges blieb es friedlich.

Berlin (dpa/bb) - Die Demonstrationen von linken und rechten Gruppen am Samstag in Berlin sind bisher überwiegend friedlich verlaufen. Rund 500 Anhänger der rechtspopulistischen und rechtsextremen Szene zogen nach einer Auftaktkundgebung unter dem Motto «Merkel muss weg» vom Hauptbahnhof zum Alexanderplatz. Sie wenden sich gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. So wurden Parolen skandiert wie «Deutschland den Deutschen» und Transparente mit dem Aufdruck «Asylbetrug macht uns arm» gezeigt.