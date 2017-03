dpa

Union schlägt Würzburg: 46 Minuten mit einem Mann weniger

Der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nimmt für den Zweitligisten 1. FC Union Berlin langsam Formen an. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg über die Würzburger Kickers kletterten die Berliner auf den zweiten Tabellenplatz. «Jeder weiß, was er machen muss. Wir waren flexibel - das war große Klasse», freute sich Union-Trainer Jens Keller.

Vor 19.875 Zuschauern An der Alten Försterei in Köpenick schossen Sebastian Polter (21.) und Damir Kreilach (82.) die Tore für den Sieger, der am Freitag im siebten Spiel in Serie ungeschlagen blieb. Der Sieg war hart erkämpft, zumal die Gastgeber nach der Rot-Gelben Karte gegen Roberto Puncec 46 Minuten dezimiert waren.

Der in diesem Jahr weiter sieglose Aufsteiger war in Berlin chancenlos, obwohl der Gastgeber auf seinen verletzten Stammtorhüter Jakob Busk verzichten musste. Der 21 Jahre alte Daniel Mesenhöler vertrat Busk bei seinem ersten Punktspieleinsatz fehlerfrei und kassierte Trainerlob. «Genau was ich vorher gesagt habe: Er ist so cool. Seine zwei Aktionen waren Weltklasse», sagte Keller.

In der 14. Minute rettete Mesenhöler gegen den allein vor ihm stehenden Sebastian Ernst. Kurz vor dem Seitenwechsel war er bei einem gefährlichen Schuss wieder zur Stelle. «Die erste Aktion ist immer die wichtigste. Das war ein schönes erstes Spiel», sagte Mesenhöler bescheiden. Im Kickers-Tor war sein Gegenüber, der bereits 39 Jahre alte Ex-Unioner Robert Wulnikowski, gegen die beiden Treffer ohne Chance.

Union war überlegen gestartet und kam schon früh zum Führungstreffer durch den England-Heimkehrer, der nach einem Eckball mit dem Kopf seinen dritten Saisontreffer erzielte. Der Gastgeber versäumte nachzulegen - nach Puncecs Platzverweis «wackelte» Union sogar ein wenig. Nach dem Wechsel waren die Gäste mit einem Mann mehr zunächst in der Dauer-Offensive.

Die Berliner schafften nur selten Entlastung durch Konter, von dem einer allerdings saß. Kreilach traf zum sechsten Mal in dieser Saion. Der Ansturm der Würzburger war zu harmlos.

Letzte Änderung: Freitag, 3. März 2017 20:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen