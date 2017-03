Steuermann von Binnenschiff verschwunden

Der Steuermann eines polnischen Schubbootes auf der Havel-Oder-Wasserstraße (Landkreis Oberhavel) wird vermisst. Der 49-Jährige war am Donnerstagnachmittag vom Steuerhaus in die Kombüse gegangen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er nicht zurückkam, hätten die beiden anderen Besatzungsmitglieder vergeblich nach ihm gesucht. Polizei und Feuerwehr suchten die Umgebung mit einem Hubschrauber und einem Boot ab. Am Freitag wurden Taucher eingesetzt. Die Suche blieb zunächst ergebnislos. Laut Polizei waren rund 20 Beamte im Einsatz. Das Schiff hatte Schrott auf zwei Plattformen transportiert, die es vor sich herschob.

Letzte Änderung: Freitag, 3. März 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

