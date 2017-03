Versicherungs-Mitarbeiterinnen gehen gegen Frauenrechtlerin vor

Ein Mann und acht Frauen in schwarzen Minikleidern: Ein Streit um ein Werbefoto einer Berliner Versicherungs-Vertretung ist vor Gericht gelandet, weil sich die abgelichteten Mitarbeiterinnen von einer Frauenrechtlerin beleidigt fühlten. Die Frauen erwirkten eine einstweilige Verfügung gegen die Publizistin Inge Bell, die das Foto auf Facebook mit Werbung aus dem Rotlicht-Milieu verglichen hatte. Mit ihren Posts stelle Bell die Frauen «zweifelsfrei Prostituierten gleich», hieß es in dem Antragsschreiben an das Münchener Landgericht. Branchenmagazine sowie «Bild» und «B.Z.» hatten zuerst über den Fall berichtet.

Auf dem Foto, mit dem sich die Versicherungsagentur in den Sozialen Medien und in Werbeanzeigen präsentierte, steht der Leiter vor einer Reihe von Mitarbeiterinnen in schwarzen Kleidern und hohen Schuhen. Bundesverdienstkreuzträgerin Bell hatte das Foto bereits im Januar geteilt und unter anderem kommentiert: Sie habe stutzen müssen, ob sie hier eine Werbung für ein Berliner Bordell sehe. Das Gericht urteilte, dass Bell das Foto mit diesem oder ähnlichen Kommentaren nicht mehr verbreiten darf.

Es sei niemals ihre Absicht gewesen, die Frauen persönlich zu beleidigen, sagte Inge Bell der Deutschen Presse-Agentur. Das Foto sei sexistisch, weil es die Frauen zu «Deko» herabwürdige. In der Diskussion um das Bild habe es auch von Männern zahlreiche anzügliche Kommentare gegeben.

Weder die betroffenen Mitarbeiterinnen noch die Versicherung wollten sich der dpa gegenüber äußern. Mittlerweile hat die Agentur ihr Foto gewechselt: Auf dem neuen Bild stehen Chef und Kolleginnen nebeneinander, die Damen in Blazern, Hosen und knielangen Röcken.

