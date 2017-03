dpa

Betrunkener bedroht S-Bahn-Reisende mit Schreckschusspistole

Mit einer Schreckschusspistole hat ein Betrunkener Fahrgäste einer Berliner S-Bahn der Linie S45 bedroht. Polizisten nahmen den 28-Jährigen am S-Bahnhof Schöneweide fest und beschlagnahmten die Waffe, wie Bundespolizeidirektion Berlin am Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Pistole war nicht geladen. Der Mann war am Donnerstagabend an der Station Hermannstraße zugestiegen, durch den Wagen gelaufen und hatte die Fahrgäste angebrüllt, sie umbringen zu wollen. Die Pistole hatte er aus der Jacke genommen und gut sichtbar in die Hosentasche gesteckt. Eine Erlaubnis zum Tragen der Waffe besaß er nicht. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,11 Promille. Eine Ärztin ließ ihn in ein Krankenhaus bringen. Gegen den Kreuzberger wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 3. März 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen