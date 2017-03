Südbrandenburgs Wirtschaft sucht engere Kontakte zu Russland

Mehr Kontakte und Kooperationen: Die Wirtschaft in Südbrandenburg lotet den Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit Russland aus. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus plant dazu mit dem Landkreis Spree-Neiße und mit Unterstützung der Zukunftsagentur Brandenburg GmbH für Juni eine Unternehmerreise, wie die Kammer am Freitag mitteilte. Ziele sind unter anderem Sankt Petersburg und Kursk. Brandenburgische Firmen könnten sich zum Beispiel bei einer Messe präsentieren. Eine solche Unternehmerreise hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben, damals ging es in die Region Kursk. Jetzt kommt Sankt Petersburg hinzu.

Quelle: dpa

