Grippewelle geht zurück: fünf Sterbefälle in dieser Saison

Die Grippewelle in Brandenburg hat möglicherweise den Zenit überschritten: In der neunten Woche seit Jahresbeginn ist die Zahl der neu gemeldeten Erkrankungen mit 175 auf weniger als ein Drittel der Fälle der achten Woche gesunken, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit. In der siebten Woche habe die Zahl noch bei 684 Influenza-Erkrankungen innerhalb einer Woche gelegen - dem höchsten Wert dieser Saison.

«Die Zahlen deuten darauf hin, dass wir überm Berg sein könnten», sagte eine Ministeriumssprecherin. Die gemeldeten Fälle könnten sich allerdings im Nachhinein durch Nachzügler im Meldesystem erhöhen, hieß es. Zudem dürften die tatsächlichen Zahlen nicht im Labor bestätigter Fälle deutlich höher liegen.

Insgesamt sind bis zur neunten Woche seit Jahresbeginn 3558 Menschen in Brandenburg an Grippe erkrankt. Das sind fast drei Mal so viele wie die 1321 Fälle, die im gleichen Zeitraum im Vorjahr gemeldet wurden. Fünf Menschen sind in dieser Saison an Influenza gestorben. Im Vorjahr wurden zwei Sterbefälle gemeldet.

