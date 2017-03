dpa

Getötete Rentnerin: Ermittlungen gehen weiter

Nach der Verhaftung eines jungen Tatverdächtigen wegen des gewaltsamen Todes einer Cottbuser Rentnerin untersucht die Polizei das Umfeld des Jugendlichen. Es werde nun das Täterprofil aufgearbeitet, teilte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Freitag mit, nannte aber keine weiteren Details. Am Mittwoch war der zur Tatzeit noch Jugendliche in der Stadt festgenommen worden, ein Richter erließ Haftbefehl wegen Mordes.

Die 82-Jährige war im Dezember von einem Angehörigen tot in ihrer Wohnung gefunden worden, nachdem sie nicht zu einer Weihnachtsfeier früherer Arbeitskollegen erschienen war. Wie sie starb, ist nicht bekannt. Auch das Motiv ist unklar. Die Staatsanwaltschaft verweist auf den besonderen Schutz von Jugendlichen bei Ermittlungen. Auch das Alter des Festgenommenen nannte die Behörde bislang nicht.

Als bekanntgeworden war, dass ein Tatverdächtiger feststeht, hatte die Stadt mit Blick auf dessen syrische Staatsangehörigkeit an die Einwohner appelliert, Ruhe zu bewahren. Es gebe die Sorge, «dass nun alle in Cottbus lebenden Ausländer unter Generalverdacht gestellt werden.» Ein Bürgertelefon, das es schon länger gibt, sei speziell zu der Festnahme bislang nur vereinzelt von Cottbusern genutzt worden, sagte ein Stadtsprecher am Freitag.

