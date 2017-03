dpa

Mehr als 140 000 Verkehrsunfälle: weniger verletzte Menschen

Jede Woche stirbt im Durchschnitt ein Mensch im Berliner Straßenverkehr. Trotz dieser schlimmen Schicksale ist die Entwicklung der Unfallzahlen insgesamt eher positiv.

Berlin (dpa/bb) - Es knallt etwas häufiger im Berliner Straßenverkehr - aber die allermeisten Unfälle hinterlassen nur Blechschäden. Trotz mehr Autofahrern und Radfahrern ist der Verkehr etwas sicherer geworden. Das ergibt sich aus der Statistik der Verkehrsunfälle des Jahres 2016, die der Senat und die Polizei am Freitag vorstellten. Zwar stieg die Zahl der Unfälle, gleichzeitig wurden aber weniger Menschen verletzt.

Bei den Fußgängern und Radfahrern gingen auch die absoluten Unfallzahlen zurück. Die Zahl der Unfälle, bei denen Kinder betroffen waren, sank auf den niedrigsten Wert seit sehr langem. Polizeipräsident Klaus Kandt sagte zu den vielen Unfällen: «Es fehlt an Konzentration und Rücksicht.»

Die Behörden kündigten an, in den kommenden Jahren die Geschwindigkeitskontrollen weiter zu verstärken. Dazu sollen jedes Jahr mindestens drei zusätzliche feste Blitzgeräte aufgestellt werden, wie Innen-Staatssekretär Christian Gaebler (SPD) sagte. Er betonte zudem den Erfolg der Fahrradstaffel der Polizei, die deswegen über die im Sommer auslaufende Testphase hinaus fortgeführt und ausgebaut werden soll. Künftig sollen die Polizisten auf Rädern nicht nur in Mitte sondern auch in anderen Bezirken unterwegs sein.

Kandt fügte hinzu: «Ich kenne keine Dienststelle bei der Polizei, die so viel positive Emotionen hervorbringt wie die Fahrradstaffel.»

Gaebler forderte außerdem Strafen von mehr als 100 Euro für das Blockieren von Radwegen und Busspuren. «Teilweise werden hier lächerliche Bußgelder und Ordnungsgelder genommen», sagte er. Für zu hohe Geschwindigkeiten oder Parken auf den Radwegen seien «nicht nur zweistellige Beträge sondern deutlich höhere Strafen» nötig, um «in abschreckende Bereiche zu kommen».

Die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle lag 2016 bei 141 155. Das war ein Anstieg von 2,5 Prozent. Der Anstieg hat auch mit mehr Einwohnern, steigenden Tourismuszahlen und entsprechend dichterem Verkehr zu tun. Bei 90 Prozent der Unfälle entstand nur Sachschaden.

Verletzt wurden 17 394 Menschen, davon 2086 schwer. 58 Menschen wurden bei Unfällen getötet: 21 Fußgänger, 17 Radfahrer, 10 Motorrad- oder Rollerfahrer, 7 Autofahrer und ein weiterer Verkehrsteilnehmer Diese Zahlen sind aber schon länger bekannt. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind 56 Tote im Straßenverkehr bundesweit - zusammen mit Hamburg - der niedrigste Wert. In Flächenländern wie Sachsen-Anhalt sterben in Relation mehr als dreimal so viel Menschen.

Trotz des Rückgangs bei den Radunfällen nannte die neue Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) die Zahlen «alarmierend». Mit Blick auf die getöteten Radfahrer sagte sie: «Die Zahl ist in einem Maße eklatant, dass wir hier schneller handeln müssen.»

Die häufigsten Unfallursachen waren falsches Abbiegen und Missachtung der Vorfahrt. Dann folgten zu schnelles Fahren und Fahren unter Einfluss von Alkohol. Gerade bei den beiden letztgenannten Unfallursachen gab es deutliche Anstiege.

Ein seit Jahren zunehmendes Problem ist auch das Telefonieren oder Tippen auf Smartphones am Steuer. «Wir haben das Phänomen der intensiven Smartphone-Nutzung», sagte Gaebler. «Wenn man so guckt, haben viele ihr Telefon am Ohr oder tippen darauf herum.» Hier müsse es mehr Gegenmaßnahmen wie Kontrollen und Kampagnen geben.

Das am Montag gefällte Urteil wegen Mordes gegen zwei Raser begrüßte Kandt ausdrücklich. Im vergangenen Jahr ging die Polizei mit 600 gezielten Kontrollen gegen die Raser- und Tunerszene vor sowie auch gegen die mit aufheulenden Motoren über den Ku'damm fahrenden jungen Männer. Die Polizei spricht dann von sogenannten Profilierungsfahrten. 3000 Bußgeldbescheide wurden verhängt und 333 Autos beschlagnahmt.

Letzte Änderung: Freitag, 3. März 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen