Unbekannte erbeuten bei mehreren Überfällen Geld und Handys

Bei mehreren Überfällen haben Räuber am Donnerstagabend Geld und Handys erbeutet und konnten unerkannt fliehen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten zwei Maskierte die 47-jährige Inhaberin eines Tabakwarengeschäfts in Berlin-Gesundbrunnen mit vorgehaltener Pistole beraubt. Im Stadtteil Neukölln bedrohten zwei Unbekannte die 21- und 56-jährigen Mitarbeiter eines Lebensmittelmarkts mit einem Messer und raubten den Geldschrank aus. Ein weiteres Räuber-Duo bedrohte einen 27-jährigen Mitarbeiter eines Telekommunikationsladens in Berlin-Spandau. Die Täter flohen unerkannt mit Geld und Handys. Einige der Beraubten erlitten einen Schock, verletzt wurde niemand. Einen Zusammenhang hält die Polizei für unwahrscheinlich, weil die Überfälle kurz nacheinander und an weit entfernten Orten passierten.

Freitag, 3. März 2017

