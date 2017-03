ALBA Berlin nach Liga-Pause vor Neustart in Göttingen

Nach zwei Wochen Spielpause startet ALBA Berlin am Sonntag bei der BG Göttingen (15.30 Uhr) wieder in die Basketball-Bundesliga. «Das ist jetzt wie ein Neustart für uns», sagte Guard Ismet Akpinar. Nach drei bitteren Ligapleiten in Serie und dem kräftezehrenden Pokalwochenende kam die Pause für die Berliner zur rechten Zeit. «Es war gut etwas Abstand zu gewinnen», fand Akpinar. Und auch sein Trainer Ahmet Caki freute sich über die Pause. Die vielen Spiele hatten zuletzt Kraft gekostet. «Wir waren etwas müde», gestand Caki.

Verzichten muss ALBA aber weiter auf Peyton Siva. Der US-Guard war unter Woche zur Geburt seines zweiten Kindes in die Heimat abgedüst. Seine Muskelverletzung ist aber immer noch nicht komplett auskuriert. «Ich denke nicht, dass er gegen Göttingen schon wieder spielen kann», meinte Caki. So muss ALBA ohne seinen Spielmacher bei den heimstarken Göttingern bestehen. Wollen die Berliner den angestrebten vierten Tabellenplatz noch erreichen, der zum Heimrecht in einem Playoff-Viertelfinale berechtigt, dürfen sie sich keinen Ausrutscher mehr erlauben. «Deshalb ist das Spiel für uns ein Must-Win», sagte Akpinar.

Letzte Änderung: Freitag, 3. März 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

