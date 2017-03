Altenpflegeschulen in Brandenburg erhalten neue Ausstattung

Die 18 Altenpflegeschulen in Brandenburg erhalten rund 157 000 Euro aus dem Mauerfonds für eine bessere Ausstattung. Damit könnten die Schulen jeweils bis zu 8700 Euro zusätzlich für Baumaßnahmen, Mobiliar oder Energiesparmaßnahmen einsetzen, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. «Angesichts des demografischen Wandels und des dadurch bedingten drastischen Anstiegs der Anzahl pflegebedürftiger Menschen müssen die Ausbildungszahlen in der Altenpflege erhöht werden», sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke). «Und die Attraktivität des Pflegeberufes ist auch von den Ausbildungsbedingungen abhängig.»

Nach Angaben des Ministeriums haben im vergangenen Herbst 564 junge Brandenburger eine dreijährige Altenpflegeausbildung begonnen. Hinzu kamen 184 einjährige Ausbildungen zum Altenpflegehelfer. Damit gibt es derzeit insgesamt knapp 1900 Auszubildende in den 18 Schulen.

Quelle: dpa

