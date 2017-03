Berlin Volleys: Ohne «Rucksack» in die Play-offs gehen

Nach drei vergeblichen Anläufen wollen die Berlin Volleys am Sonntag (14.30 Uhr) endlich den ersten Saisonsieg gegen den VfB Friedrichshafen erzwingen. Mit einem Erfolg beim Rekordmeister vom Bodensee würde die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde nicht nur die Tabellenspitze erobern, sondern gleichzeitig auch psychischen Ballast abwerfen.

«Wenn man viermal gegen Friedrichshafen verlieren würde, wäre das schon ein schwerer Rucksack, den man dann mit sich herumschleppen müsste», sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Aus den direkten Duellen gegeneinander ging der VfB in dieser Saison sowohl im Supercup als auch im Bundesliga-Hinspiel in Berlin sowie im deutschen Pokalfinale stets als Sieger hervor.

Wer am Sonntag nach der 108. Bundesliga-Begegnung der beiden deutschen Spitzenclubs als Tabellenführer in die Play-offs einzieht, hätte später in einem möglicherweise alles entscheidenden fünften Finalspiel um die Meisterschaft das Heimrecht.