Netzhoppers sorgen sich um «außergewöhnliche Ergebnisse»

Nur Außenseiter sind die Netzhoppers KW-Bestensee am Sonntag (14.30 Uhr) in ihrem letzten Hauptrundenspiel in der Volleyball-Bundesliga bei den United Volleys RheinMain. Mit einem Sieg könnten sich die Brandenburger theoretisch noch vom achten auf den sechsten Tabellenplatz verbessern, bei einer Niederlage droht ihnen im ungünstigsten Fall der neunte Rang.

«Die wahrscheinlichste Variante ist die, dass für uns alles so bleibt wie bisher», schätzte Netzhoppers-Manager Arvid Kinder die Lage ein. Bei den Ansetzungen für diesen 20. und letzten Spieltag ist ihm aufgefallen: «Wir und alle unsere direkten Konkurrenten treten gegen Teams an, die sich in der Tabelle weder verbessern noch verschlechtern können.» Kinders Sorge: «Hoffentlich kommen dabei keine außergewöhnlichen Ergebnisse heraus.»

Die Netzhoppers gehen zuversichtlich in die Partie beim Tabellendritten in Frankfurt. Fünf Siege in den letzten acht Bundesligaspielen haben den Spielern von Trainer Mirko Culic eine Menge Selbstvertrauen gegeben. Noch bis kommenden Dienstag ist US-Zuspieler Taylor Hammond wegen seiner allmählich abklingenden Lungenentzündung vom Arzt krankgeschrieben.

Sollten die Netzhoppers Achter bleiben, würden sie schon am kommenden Mittwoch mit einem Heimspiel in Bestensee in die Pre-Play-offs starten, die in maximal drei Spielen entschieden werden.

