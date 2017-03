Teils starker Pollenflug am Wochenende erwartet

Bis zuletzt schien die Natur zwar karg und die Luft kalt. Doch die ersten Bäume sind schon wieder produktiv. Frühblüher setzen Pollen frei - mit unangenehmen Folgen für Heuschnupfengeplagte.

Berlin (dpa/bb) - Nach relativ langer Winterpause enthält die Berliner Luft wieder Pollen. Bei den Frühblühern Hasel und Erle haben Meteorologen der Freien Universität (FU) in ihrer Pollenfalle in Steglitz zuletzt meist mäßige Werte gemessen. Angesichts des erwarteten wärmeren Wochenendes heißt es in den aktuellen Polleninformationen, es sei «verbreitet mit mäßigem, teils starkem Pollenflug zu rechnen». Für Allergiker kann das Augenbeschwerden, Schnupfen und Niesreiz bedeuten.