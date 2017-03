Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 46-Jährige auf der Scharnhorststraße in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst. Er stürzte, erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Autofahrer war aus einem Grundstück auf die Straße eingebogen. Dabei hatte er den Motorradfahrer offenbar übersehen. Er erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt.

Letzte Änderung: Freitag, 3. März 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

