dpa

Bodenpersonal entscheidet über Streik auf Berlins Flughäfen

Die Beschäftigten des Bodenpersonals entscheiden bis heute über Streiks an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Die Gewerkschaft Verdi will heute über das Ergebnis der Urabstimmung informieren. Für Streiks ist eine Zustimmung von 75 Prozent erforderlich. Wann die Beschäftigten die Arbeit niederlegen könnten, ist noch offen. Hintergrund sind die gescheiterten Tarifverhandlungen für die rund 2000 Beschäftigten. Dem Forum der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg und Verdi war es in fünf Runden nicht gelungen, einen Kompromiss zu finden.

Verdi fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - jedoch bei einer Laufzeit von vier Jahren. Bei zwei Warnstreiks waren in den vergangenen Wochen Hunderte Flüge ausgefallen.

Letzte Änderung: Freitag, 3. März 2017 02:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen