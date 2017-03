dpa

Baby mehrfach misshandelt: 25-jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Ein 25-Jähriger, der sein Baby mehrfach geschlagen und dem kleinen Mädchen die Fußsohle verbrüht haben soll, steht ab heute vor dem Berliner Landgericht. Dem Vater werden sieben mutmaßliche Misshandlungen zur Last gelegt. Als seine Tochter zwei Monate alt war, sei es in einer Wohnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf zu einer Verbrühung mit heißem Wasser gekommen. Der Säugling habe Verbrennungen zweiten Grades erlitten. Dem Vater wird zudem vorgeworfen, sein Baby in der Zeit von August bis September 2014 mehrfach geschlagen zu haben. Der Angeklagte soll die Vorwürfe bei der Polizei zurückgewiesen haben. Vier Prozesstage sind geplant.

