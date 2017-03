dpa

Mehr Verkehrsunfälle aber weniger Verletzte in Berlin

Der Berliner Straßenverkehr ist trotz mehr Autofahrern und Radfahrern sicherer geworden. Es gab zwar im vergangenen Jahr insgesamt etwas mehr Unfälle, aber weniger verletzte Menschen. Bei den Fußgängern und Radfahrern gingen auch die absoluten Unfallzahlen zurück. Das ergibt sich aus der Statistik der Verkehrsunfälle des Jahres 2016, die der Senat und die Polizei am Freitag vorstellten. Die Behörden kündigten an, in den kommenden Jahren die Geschwindigkeitskontrollen weiter zu verstärken, dazu sollen zusätzliche feste Blitzgeräte aufgestellt werden. Die Fahrradstaffel der Polizei soll fortgeführt und ausgebaut werden.

Gleichzeitig wurden aber etwas weniger Menschen verletzt. Bis zum dritten Quartal 2016 gingen sowohl bei den Schwer- als auch bei den Leichtverletzten die Zahlen gegenüber 2015 zurück. Im Jahr 2015 wurden 2073 Menschen schwer und 15 717 leicht verletzt. In Großstädten kracht es zwar oft im Straßenverkehr. Wegen der niedrigen Geschwindigkeit hat das aber weniger gravierende Folgen als auf gefährlichen Landstraßen.

Die Zahl der tödlich verunglückten Menschen war 2016 allerdings leicht auf 56 gestiegen. Die meisten Verkehrstoten waren Fußgänger. 2015 starben 48 Menschen, 2014 waren es 52. Die Zahlen schwanken jährlich und geben nicht unbedingt eine allgemeine Tendenz wieder.

An der Pressekonferenz nehmen Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos), Innen-Staatssekretär Christian Gaebler (SPD), Polizeipräsident Klaus Kandt und der Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei, Andreas Tschisch, teil.

