«Faust» als Castorfs letzte Volksbühnen-Inszenierung

Letzter großer Auftritt von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne: Zum Ende seiner Intendanz bringt der Theatermacher Goethes «Faust» auf die Bühne. Bis zu acht Stunden soll die Aufführung dauern, wie die Volksbühne ankündigte. Castorf mixe in seiner Inszenierung «Faust I» und «Faust II». Die Titelrolle spielt Castorf-Schauspieler und Ex-«Tatort»-Kommissar Martin Wuttke. Als Mephisto ist Marc Hosemann zu sehen. Valery Tscheplanowa steht als Gretchen auf der Bühne, Sophie Rois als Hexe und Famulus.

Im August tritt Castorfs umstrittener Nachfolger Chris Dercon sein Amt an. Gegen die Berufung des belgischen Museumsmanagers gab es an der Volksbühne und in der Kulturszene großen Widerstand. Berlins neuer Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wollte die Personalie noch einmal auf den Prüfstand stellen - bekannte sich in der vergangenen Woche dann aber trotz Differenzen zum Vertrag mit Dercon. Die Gegner von Dercon halten den Kultur-Netzwerker, der zuletzt das Londoner Museum Tate Modern leitete, für ungeeignet und fürchten um das Profil der Volksbühne. Das Schlagwort «Eventbude» machte die Runde.