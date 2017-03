Cottbuser Straßenbahn stößt mit Auto zusammen

Cottbus (dpa/bb) - Beim Zusammenstoß einer Cottbuser Straßenbahn mit einem Auto sind zwei Frauen verletzt worden. Sie saßen beide in dem Wagen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Nach Stadtangaben wurde das Auto bei dem Unfall am Mittag von der Bahn mehrere Meter mitgeschoben. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben demnach unverletzt. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, wie Cottbusverkehr mitteilte. Wie genau sich der Unfall im Stadtteil Sachsendorf ereignete, blieb unklar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 2. März 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

