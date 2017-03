dpa

Vorwürfe wegen Polizei-Schießständen

Seit Jahren wird in der Berliner Politik über mögliche Gesundheitsgefährdungen in den inzwischen geschlossenen Schießständen der Polizei diskutiert. Die Opposition will nun wissen, wann die damalige Polizeiführung von den Problemen erfuhr.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Opposition hat eine gründliche Klärung der Vorwürfe gegen die Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers im Zusammenhang mit den schadstoffbelasteten Schießständen verlangt. Die CDU erklärte am Donnerstag: «Sollte Frau Koppers wirklich über Jahre eine massive Gefährdung der Gesundheit von Polizisten durch die maroden Schießstände in Kauf genommen haben, wären personalrechtliche Konsequenzen angezeigt.»

Der Sender RBB hatte über ein internes Protokoll von einer Sitzung in der Polizeibehörde berichtet. Damals (2011/2012) war Koppers amtierende Polizeipräsidentin und es ging um den Sanierungsbedarf der Schießstände, bei denen die Belüftung marode war. Nach der Interpretation des RBB zeigt das Protokoll, dass der Arbeitsschutz sowie Sicherheitsstandards in den Schießständen wissentlich und über längere Zeiträume außer Acht gelassen worden seien.

Koppers äußert sich derzeit laut Polizeipressestelle zu den Vorwürfen nicht. Nach mehreren Berichten soll sie neue Generalstaatsanwältin in Berlin werden.

Die CDU Rechts- und Innenpolitiker Sven Rissmann und Burkard Dregger forderten den Senat auf, «umgehend darzustellen, ob die Vorwürfe zutreffen, ob das genannte Gutachten tatsächlich bereits Ende 2011 der damaligen amtierenden Polizeipräsidentin Koppers bekannt geworden ist».

Der AfD-Innenpolitiker Karsten Woldeit teilte mit, Koppers habe aus Kostengründen vorerst auf die Modernisierung der Schießstände wegen der schädlichen Luft verzichtet. «Damit hat Frau Koppers ihre Obhutspflicht für die ihr unterstellten Beamten in unverantwortlicher Weise vernachlässigt. Sie trägt die Mitverantwortung für die Erkrankung von mindestens 150 Beamten durch die schwermetallverseuchte Atemluft.»

Für die FDP verlangte der Rechtspolitiker Holger Krestel schnellstmögliche Klarheit. «Eine etwaige Körperverletzung im Amt ist kein Kavaliersdelikt.»

In der Vergangenheit waren immer wieder Schadstoffbelastungen in den Schießständen festgestellt worden - entweder aus Rückständen des Schießpulvers wegen schlechter Belüftung oder aus asbestbelasteten Baustoffen. Schießtrainer, die viel Zeit in den Trainingsanlagen verbringen, beklagten sich. Eine Studie im Auftrag des Senats soll nun klären, ob es gesundheitliche Folgen gibt.

16 000 Berliner Polizisten müssen einmal im Jahr zum Schießtraining. Die Schießtrainer und Mitglieder der Spezialeinheiten verbringen dort allerdings deutlich mehr Arbeitszeit. Die Polizei kann derzeit wegen der Schadstoffe nur 11 von 73 Schießbahnen nutzen. Zum Training muss sie auf Schießstände in Brandenburg ausweichen.

Kürzlich wurde vom Senat angekündigt, dass insgesamt 54 neue Schießbahnen gebaut werden sollen. Der Anfang werde mit vier neuen Trainingsanlagen gemacht, die zügig im nächsten Jahr in Betrieb gehen sollen. Die neuen Schießanlagen sollen nach dem Baukastenprinzip (modulare Bauweise) in bereits bestehenden Trainingszentren errichtet werden. Für die Erneuerung maroder Schießanlagen sind laut Senat 116 Millionen Euro nötig, 70 Millionen Euro stünden bereits im laufenden Jahr bereit.

