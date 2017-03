Zentrales Kulturdepot in Potsdam feiert Richtfest

Das neue Zentrale Kulturdepot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten feiert am 9. März Richtfest. In dem neu errichteten Gebäude am Potsdamer Hauptbahnhof sollen ab Ende 2017 Kunstwerke der Stiftung eingelagert werden. Finanziert wird das Depot durch ein Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und der Länder Brandenburg und Berlin.

Letzte Änderung: Donnerstag, 2. März 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen