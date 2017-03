dpa

Berliner Spielhallen wollen Gesichter scannen

Berliner Spielhallen wollen bei der Einlasskontrolle biometrische Gesichtsscanner einführen und sich dadurch besser von dubiosen Automatencasinos abgrenzen. «Ein Sperrsystem muss lückenlos und bundesweit einheitlich sein», forderte der Vorstandssprecher der Deutschen Automatenwirtschaft, Georg Stecker, am Donnerstag. Die Gesichtsscanner seien in der Hauptstadt aber noch nicht zugelassen. In Nordrhein-Westfalen dagegen habe der Datenschutzbeauftragte sie abgesegnet. Dort und in Baden-Württemberg werden solche Scanner bereits vereinzelt benutzt.

Die Geräte erkennen laut Hersteller das Alter der Gäste mit einer Toleranz von drei Jahren. Außerdem könnten Spieler erkannt werden, die wegen Suchtproblemen vorher selbst darum gebeten hätten, in den Spielhallen gesperrt zu werden. Kritik von Datenschützern widersprach der Hersteller: Die Fotos würden nicht dauerhaft gespeichert. Ausweiskontrollen seien nur noch nötig, wenn der Scanner möglicherweise Minderjährige anzeige. Eine große Schwachstelle werde damit ausgeschaltet, sagte Stecker. Bisher kontrolliere das Personal gerade in den Abendstunden oft nicht gründlich genug.

Berlin will die Zahl der Spielstätten deutlich reduzieren. Vorgeschrieben wurde daher ein Mindestabstand zwischen zwei Casinos, die Zahl der Automaten wurde begrenzt, es dürfen keine Getränke verkauft werden. Der Verband rechnet damit, dass von den rund 500 Berliner Spielhallen maximal 150 überleben werden. Zugleich gebe es in der Hauptstadt aber 2600 sogenannte Café-Casinos, die als Gastronomie zugelassen und nicht von Regulierung betroffen seien.

