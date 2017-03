Schnittmeisterin Monika Schindler erhält Ehren-Lola

Die Schnittmeisterin Monika Schindler («Nachtgestalten», «Freier Fall») erhält den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie. Schindler werde für ihre herausragenden Verdienste um den deutschen Film mit der Ehren-Lola ausgezeichnet, teilte die Filmakademie am Donnerstag mit. «Ost und West, Dokumentar- und Spielfilm, analog und digital - Monika Schindler hat so viel und vielseitige deutsche Filmgeschichte geschaffen, dass einem der Atem stockt», erklärte Akademiepräsidentin Iris Berben.

Die Berlinerin Schindler ist für den Schnitt bei bislang mehr als 100 Filmen verantwortlich. Ihre Karriere habe Schindler Mitte der 50er Jahre mit einer Ausbildung als Filmfotografin im DEFA-Studio für Spielfilme begonnen, so die Filmakademie. Nach einem Schnitt-Studium an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg kehrte sie zur DEFA zurück. Dort arbeitete sie mit Regisseuren wie Roland Gräf, Herrmann Zschoche und Günter Reisch zusammen.

Nach der Wende habe Schindler ihre Karriere fortgesetzt und 2000 für «Hans Warns - Mein 20. Jahrhundert» (Regie Gordian Maugg) den Deutschen Filmpreis gewonnen. Auch mit Helma Sanders-Brahms («Apfelbäume») und Stephan Lacant («Freier Fall») arbeitete sie. Der Ehrenpreis wird Schindler am 28. April bei der Filmpreis-Gala im Palais am Funkturm in Berlin verliehen. Das ZDF überträgt die Gala am selben Abend.