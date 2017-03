Theater Basel eröffnet 54. Berliner Theatertreffen

Das Theater Basel wird das 54. Theatertreffen deutschsprachiger Bühnen in Berlin eröffnen. Am 6. Mai ist zum Auftakt des Festivals Simon Stones Inszenierung «Drei Schwestern» nach Anton Tschechow zu sehen. Stone, seit 2015 Hausregisseur in Basel, habe Tschechows berühmten Klassiker aktualisiert, so die Berliner Festspiele am Donnerstag. «Die dramatische Struktur und die Figurenkonstellationen des Originals hat er beibehalten, die Handlung aber in die Gegenwart versetzt und die Dialoge neu geschrieben.» Stone ist zum zweiten Mal zum Theatertreffen - der Leistungsschau der Bühnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - eingeladen.

Das Theatertreffen zeigt bis zum 21. Mai Highlights der Stadttheater und internationale Koproduktionen. Dazu gehören sechs Inszenierungen aus Deutschland, zwei Inszenierungen aus der Schweiz und zwei internationale Koproduktionen. Regisseure wie Johan Simons, Herbert Fritsch, Ersan Mondtag und Milo Rau werden ihre Arbeiten bei dem Berliner Festival zeigen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 2. März 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

