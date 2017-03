dpa

Brandenburg: Noch keine Kündigung für Flüchtlingsaufnahme

Dem Land Brandenburg liegt noch keine offizielle Mitteilung zum Ende der Übernahme von Flüchtlingen aus Berlin in der Erstaufnahme in Wünsdorf vor. Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag in der Fragestunde des Landtages. Vergangenes Jahr hatte Berlin und Brandenburg nach langwierigen Gesprächen verabredet, dass das Land Brandenburg wegen der Probleme in Berlin bis zu knapp 1000 Flüchtlinge übernimmt. Seit dem offiziellen Start im Oktober 2016 wurde dies von Berlin allerdings kaum genutzt.

Die zuständige Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hatte daraufhin angekündigt, den Vertrag kündigen zu wollen. Grund sei, dass es in Berlin kaum Flüchtlinge gebe, die für Wünsdorf (Teltow-Fläming) geeignet seien. Laut Schröter ist eine Aussetzung des Vertrages, der auch die Kostenübernahme Berlins in Höhe von rund 10 000 Euro am Tag regelt, mit sechs Wochen Vorlauf möglich.

