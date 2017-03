dpa

Landtag fordert zum Frauentag mehr Gleichberechtigung

Der Landtag in Potsdam hat zum Frauentag am 8. März eine stärkere Gleichberechtigung für Frauen gefordert. «Wer sich nicht wehrt, landet am Herd», sagte die Grünen-Abgeordnete Ursula Nonnemacher am Donnerstag. Ihre Fraktion hatte die Aktuelle Stunde beantragt.

Die SPD-Politikerin Ina Muhß erinnerte daran, dass sich zwar viele Mädchen für typische Frauenberufe entschieden. Es sei aber zu fragen, warum soziale Berufe wie etwa Krankenschwestern schlechter bezahlt würden als technische Berufe. Die CDU-Abgeordnete Kristy Augustin forderte, Gründerinnen stärker zu fördern. Die Linken-Politikerin Diana Bader bemerkte, wenn Frauen nichts forderten, bekämen sie auch nichts.

Die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin warf den Grünen vor, sie wollten eine Gleichberechtigung, bei der auch Männer Kinder bekämen - Zwischenrufe waren die Folge. Die Abgeordnete Iris Schülzke von den Freien Wählern sagte in Richtung Grüne: «Ich stehe auch gerne mal am Herd.» Es müsse aber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden.

Brandenburgs Frauenministerin Diana Golze (Linke) stellte fest, schon seit 1990 stehe die Gleichstellung in der Landesverfassung. «Dieses politische Ziel ist bislang nicht erreicht.». Notwendig sei ein ganzes Maßnahmenbündel, etwa eine bessere Bezahlung sozialer Berufe.

Letzte Änderung: Donnerstag, 2. März 2017 11:50 Uhr

