CDU-Generalsekretär zu BER: Politik-Einmischung ist Gift

Der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, hat den Einfluss der Politik auf den Bau des Hauptstadtflughafens BER scharf kritisiert. «Nach meiner festen Überzeugung ist vor allem die fatale, immer wiederkehrende Einmischung der Politik das Gift in den Adern der Flughafengesellschaft», sagte Evers am Donnerstag dem Sender 105'5 Spreeradio. Für die vor kurzem angekündigte Entlassung des Technik-Chefs trage Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld die Verantwortung. Der Aufsichtsrat habe sich da nicht einzumischen.

In der Nacht war ein mehrstündiges Krisentreffen des Kontrollgremiums wegen Mühlenfelds Schritt ohne Entscheidung geblieben. Der Aufsichtsrat will seine Beratungen über die Zukunft des Flughafen-Chefs am Montag fortsetzen. Seine Ablösung scheiterte nach dpa-Informationen am Widerstand Brandenburgs.