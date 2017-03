Linksautonome terrorisieren Restaurant in Kreuzberg

Das Kreuzberger Restaurant «Vertikal» schreibt im Internet vor allem auf Englisch und veröffentlich stylische Fotos von «Lemon Tart Explosion» oder «Shakshuka, gebackenem Ei, gerösteten Haselnüssen». Den Linksautonomen in der Nachbarschaft passt das offenbar nicht.

Berlin (dpa/bb) - Eine große Gruppe von mutmaßlich linksautonomen Tätern hat zum wiederholten Mal ein Restaurant in Berlin-Kreuzberg angegriffen. Etwa 15 schwarz gekleidete Randalierer schlugen am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr mit Baseballschlägern auf die Scheiben des «Vertikal» in der Reichenberger Straße ein. Anschließend flüchteten die Täter auf Fahrrädern, wie die Polizei mitteilte. In dem Restaurant waren drei Angestellte, die unverletzt blieben. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt.

Das erst wenige Monate alte Restaurant, das sich modern und szenig gibt und etwas gehobene Küche anbietet, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder attackiert. Die Wände würden ständig beschmiert und kürzlich sei die Besitzerin auf der Straße auch körperlich angegriffen worden, berichtete am Donnerstag die Freundin des Chefkochs der Deutschen Presse-Agentur. Die Angriffe hängen wohl auch mit einer benachbarten Bäckerei zusammen, die von Kündigung bedroht ist. Die linksradikale Szene ruft seit längerem zum Widerstand gegen eine mögliche Räumung auf.

Die linksradikale Szene versucht derzeit wieder besonders über das Thema steigender Mieten und Veränderung der Stadt Widerstand zu mobilisieren. Am Dienstagabend wurden in Kreuzberg sechs Autos einer Wachfirma angezündet. In der Rigaer Straße in Friedrichshain, nahe einem früher besetzten Haus, demolierten Randalierer kürzlich 21 Autos in einer Tiefgarage eines Neubaus.