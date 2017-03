Gruppe beschädigt Scheiben von Lokal in Berlin-Kreuzberg

Etwa 15 Menschen haben die Scheiben einer Gaststätte in Berlin-Kreuzberg beschädigt. Sie schlugen in der Nacht zum Donnerstag mit Gegenständen auf sie ein, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchteten die dunkel gekleideten Täter auf Fahrrädern. In dem Lokal waren drei Angestellte, die unverletzt blieben. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der Staatsschutz.

Letzte Änderung: Donnerstag, 2. März 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen