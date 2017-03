dpa

Supermarkt-Chef gesteht Selbstjustiz gegen Ladendieb

Ein Filialleiter eines Supermarktes in Berlin-Lichtenberg hat vor Gericht zugegeben, im September 2016 einen ertappten Ladendieb geschlagen zu haben. Das 34 Jahre alte Opfer starb später an schweren Gesichtsverletzungen. Er habe den Mann «auf diese Art belehren», ihn aber nicht hart verletzen wollen, erklärte der 29-Jährige am Donnerstag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt dem Supermarkt-Chef Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Dieser sagte, er hoffe inständig, dass es nicht seine Schläge waren, die den Tod verursachten. Er soll bei den zwei Faustschlägen einen Quarzsandhandschuh getragen haben.

Der 34-jährige Ladendieb soll dem Supermarkt-Chef am 17. September 2016 aufgefallen sein, woraufhin dieser ihn laut Anklage nicht der Polizei übergab, sondern ihn misshandelte. Das hätten die Ermittlungen im Supermarkt und anschließende Vernehmungen ergeben, teilten später Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin mit. Es bestehe der Verdacht, dass der Filialleiter bei den mutmaßlichen Schlägen aus Selbstjustiz einen Quarzhandschuh trug.

Erst zwei Tage nach dem Angriff ging der Betroffene den Angaben zufolge zum Arzt. Es seien schwere Gesichtsverletzungen diagnostiziert worden. Einen Tag später, am 20. September, starb der Mann an seien Verletzungen. Für den Prozess gegen den nicht vorbestraften Angeklagten sind fünf Verhandlungstage vorgesehen.

