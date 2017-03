dpa

Eisbären starten mit 3:1 in Pre-Playoffs

Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Mittwochabend besiegten sie die Straubing Tigers in der Arena am Ostbahnhof mit 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). In einem hart umkämpften Spiel stellten Jamie MacQueen mit zwei Treffern und Marcel Noebels den Erfolg sicher. Damit fehlt den Berlinern in der Best-of-three-Serie noch ein Erfolg zum Einzug ins Viertelfinale.2007, 2014 und 2015 waren die Eisbären jeweils in den Vor-Playoffs gescheitert.

Beide Teams konzentrierten sich in der Anfangsphase auf die Abwehrarbeit. So bekamen die 9 617 Zuschauer viele verbissene Zweikämpfe, aber nur wenige gute Chancen zu sehen. Gefährlich wurde es nur, wenn Spieler auf die Strafbank mussten. Aber während MacQueen im ersten Powerplay der Eisbären zur Führung traf, konnten die Straubinger selbst eine einminütige doppelte Überzahl nicht nutzen.

Die Gastgeber bestimmten später das Spiel, verpassten es aber, ihren Vorsprung auszubauen. So konnte Sean Sullivan im zweiten Drittel eine der wenigen Nachlässigkeiten der Berliner Hintermannschaft zum überraschenden Ausgleich nutzen. Die Eisbären verloren nun zeitweise ihre Linie, hatten aber das Glück auf ihrer Seite: Elf Minuten vor Schluss prallte der Puck von MacQueens Körper ins Straubinger Netz. Sekunden vor dem Ende sorgte Noebels für den Endstand, als Straubings Keeper seinen Kasten zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verlassen hatte. Bereits am Freitag kann in Straubing nun die Entscheidung für die Eisbären fallen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 22:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen