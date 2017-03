dpa

Gemüse und Heizkosten lassen Preise weiter steigen

Das Leben in Berlin ist den dritten Monat in Folge deutlich teurer geworden. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Nach einer Kältewelle im Mittelmeerraum habe sich der Preis von Kopf- und Eisbergsalat im Vergleich zum Februar 2016 fast verdreifacht, auch Auberginen, Lauch, Brokkoli und Konsorten schlugen deutlich teurer zu Buche.

Heizöl verteuerte sich um 46, Kraftstoffe zogen um 15,4 Prozent im Vergleich zum Februar 2016 an. Beim Strom mussten Berliner 6,2 Prozent mehr zahlen, sparen konnten sie dafür beim Gas: Der Preis sank um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

