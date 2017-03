dpa

Unterbrechungen auf S5: Gefahr von Bäumen im Gleisbett

Drei Bäume haben am Mittwoch zu Ausfällen auf der S-Bahnlinie S5 bei Strausberg (Märkisch-Oderland) geführt. Sie drohten ins Gleisbett zu stürzen. Weil in der Nacht zu Donnerstag starke Windböen erwartet wurden, wurde die Strecke Strausberg-Hegermühle am Mittwochmittag gesperrt, um die Bäume abzuholzen, teilte ein Bahnsprecher mit. Insgesamt eine Stunde war der Abschnitt unterbrochen. Sechs Züge fielen aus. Laut S-Bahn lief der Verkehr am späten Nachmittag wieder normal.

