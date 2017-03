dpa

Studie: Berliner Schüler leiden unter Ungleichheit

Trotz der Modernisierung des Bildungssystems bleiben Neuntklässler aus Berlin in ihren Lesekompetenzen im Schnitt mehr als zwei Jahre hinter Brandenburger Schülern zurück. Zu dem Schluss kommen die Autoren des am Mittwoch vorgestellten «Chancenspiegel 2017» der Bertelsmann-Stiftung und zweier Hochschulen. Die Unterschiede werden auch durch soziale Gefälle verstärkt: Berlin bleibt eines der Bundesländer, in denen das Elternhaus den meisten Einfluss auf die Bildungschancen von Kindern hat. Problematisch sei auch der weiter hohe Anteil an Schulabbrechern: Fast jeder zehnte Jugendliche verlässt die Schule ohne einen Abschluss.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen