dpa

Liebestolle Wölfe auf Brautschau unterwegs

Noch bis Ende März befinden sich Wölfe auf Brautschau - und kommen auf ihren Wanderungen mitunter auch den Menschen ungewollt in die Quere. Auf der Suche nach einem geeigneten Partner legten die Tiere in einer Nacht bis zu 70 Kilometer zurück, warnte der Brandenburger Jagdverband am Mittwoch vor unerwarteten Begegnungen. Auch wenn gesunde Wölfe in der Regel die unmittelbare Nähe zu Menschen meiden, sollte alles unterlassen werden, was als Anfüttern verstanden werden könnte, sagte Robert Franck, Wolfsbeauftragter des Landesjagdverbandes.

Vor allem männliche Exemplare dringen in bislang wolfsfreie Regionen vor und überqueren stark befahrene Straßen. Im vergangenen Jahr starben nach den Angaben bei Verkehrsunfällen im Land Brandenburg 15 Wölfe. Im Jahr zuvor waren es neun.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

