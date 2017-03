Union-Trainer vertraut Torwart-Debütant Daniel Mesenhöler

Daniel Mesenhöler steht ein aufregendes Wochenende bevor. Der Torwart des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin erlebt am Freitag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers sein Punktspiel-Debüt. Er wird den am linken Oberschenkel verletzen Stammkeeper Torwart Jakob Busk vertreten.

Die Torhüter Busk und Mesenhöler würden sich in ihrer Spielanlage gar nicht so sehr unterscheiden: «Beide sind reaktionsschnell und können gezielt den Ball spielen», erklärte Keller. Der Heimauftritt gegen Würzburg sei für Mesenhöler sicher etwas Besonderes. «Mesi ist aber gefestigt. Er hat super trainiert in den letzten Wochen. Wir haben totales Vertrauen in ihn», betonte der Union-Trainer.