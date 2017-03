dpa

Nach Sturm kommt die Wärme: Frühling in Berlin

Die Berliner können sich auf ein verhältnismäßig warmes Wochenende einstellen. Doch zuerst wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Mittwoch stürmisch. So soll ein Sturmtief am Donnerstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern und teils kräftige Regenschauer bringen. Das Wetter wird durchwachsen und die Tageshöchsttemperaturen liegen bei etwa zehn Grad. Am Freitag folgt laut Meteorologen ein Sonne-Wolken Mix und die Temperaturen erreichen bis zu elf Grad.

Für Samstag sind dann maximal 15 Grad angekündigt und es soll trocken bleiben - bei überwiegend Sonnenschein. Am Sonntag wird es laut DWD wieder unbeständiger und auch die Höchsttemperatur sinkt auf zwölf Grad. Für Anfang März ist es immerhin überdurchschnittlich warm.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

