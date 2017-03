Bus mit 34 Kindern stößt mit Auto zusammen: Fahrer verletzt

Gröden (dpa/bb) - Ein Bus mit 34 Kindern ist in der Gemeinde Gröden (Elbe-Elster) mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Während alle Businsassen bei dem Unfall am Mittwochvormittag unverletzt blieben, musste die Feuerwehr den schwer verletzten Autofahrer aus seinem Wagen befreien, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Ein Ersatzbus sei für die Kinder eingesetzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen